Haberler Basketbol Galatasaray'ın ilk mağlubiyeti Trieste'den!

FIBA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Pallacanestro Trieste’ye 80-79 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 21:47 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 22:17
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında İtalya temsilcisi Pallacanestro Trieste'yi ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibine 80-79 mağlup olarak bu sezon organizasyondaki ilk yenilgisini tattı. Pallacanestro Trieste ise ikinci galibiyetini aldı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte de takımlar birbirine üstünlük kuramadı ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyodu 61-57 önde bitiren Galatasaray, son çeyrekte bu üstünlüğünü koruyamadı. Pallacanestro Trieste, bitime 6 saniye kala kaydettiği 2 sayılık basketle karşılaşmayı 80-79 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda Errick McCollum, 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. İtalya temsilcisinde ise Mady Sissoko 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, gruptaki 6. ve son maçını 17 Aralık'ta Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımıyla deplasmanda yapacak.

