Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Fransa ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin geride kalan 8 haftasında sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 16. sırada girdi.

Organizasyonda çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 6'sında mağlup olan LDLC ASVEL ise 20. ve son basamakta yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

Fenerbahçe ile LDLC ASVEL, Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2009'dan bu yana oynanan 14 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise Fransa temsilcisi kazandı.