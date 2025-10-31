CANLI SKOR ANA SAYFA
Baskonya Anadolu Efes maçı CANLI izle! Baskonya-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Baskonya Anadolu Efes maçı CANLI izle! Baskonya-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in 8. haftasında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Baskonia’nın konuğu olacak. Lacivert-beyazlı ekip, 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi alarak averajla 14. sırada yer alıyor. Peki, Anadolu Efes Baskonia maçını kazanabilecek mi? TSİ 22.30’da başlayacak mücadelede Efes, çift maç haftasında ikide iki yapmak istiyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 10:12
Baskonya Anadolu Efes maçı CANLI izle! Baskonya-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Baskonya Anadolu Efes maçı CANLI izle! EuroLeague 2025-2026 sezonunun 8. haftasında Anadolu Efes, İspanya'da Baskonia'ya konuk oluyor. Ligde 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi alan Efes, averajla 14. sırada bulunuyor. Bu maç, lacivert-beyazlılar için kritik önemde. Çünkü çift maç haftasında ikide iki yapmak, hem moral hem de sıralama açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ve basketbolseverler, Baskonia Anadolu Efes maçı skorunu ve canlı anlatımını takip etmek istiyor. Peki, Baskonya-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Baskonya Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BASKONYA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

BASKONYA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES İLE BASKONIA VITORIA-GASTEIZ AVRUPA KUPALARINDA 31. RANDEVUDA KARŞILAŞIYOR

Anadolu Efes ile Baskonia Vitoria-Gasteiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 31 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti.

FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Öte yandan, iki takımın EuroLeague'deki 29 mücadelesinde Anadolu Efes, 16 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile üstünlük sağladı.

TAKIMLARIN EUROLEAGUE PERFORMANSI

EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Paris Basketball'u 90-80 mağlup etti. Baskonia Vitoria-Gasteiz ise evinde Dubai Basketball'u 92-85 yenmişti.

7 haftanın ardından EuroLeague sıralamasında:

  • Anadolu Efes: 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 14. sırada

  • Baskonia Vitoria-Gasteiz: 1 galibiyet, 6 mağlubiyet, 20. sırada

F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! 00:49