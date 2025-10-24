Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague'de TÜRK DERBİSİ canlı

EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Her iki takım da 2 galibiyet 3 mağlubiyetle sıralamada yer alırken, Anadolu Efes son maçında Panathinaikos'a yenildi. Fenerbahçe Beko ise Bayern Münih'i mağlup etti.
EuroLeague'de Türk derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI
1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 24-18 FENERBAHÇE BEKO
2. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 46-44 FENERBAHÇE BEKO
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 24 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.