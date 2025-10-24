CANLI SKOR ANA SAYFA
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague'de TÜRK DERBİSİ canlı

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague'de TÜRK DERBİSİ canlı

EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Her iki takım da 2 galibiyet 3 mağlubiyetle sıralamada yer alırken, Anadolu Efes son maçında Panathinaikos'a yenildi, Fenerbahçe Beko ise Bayern Münih'i mağlup etti. EuroLeague'de Türk derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 20:17 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 21:23
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI | EuroLeague'de TÜRK DERBİSİ canlı

EuroLeague'in 6. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Her iki takım da 2 galibiyet 3 mağlubiyetle sıralamada yer alırken, Anadolu Efes son maçında Panathinaikos'a yenildi. Fenerbahçe Beko ise Bayern Münih'i mağlup etti.

EuroLeague'de Türk derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 24-18 FENERBAHÇE BEKO

2. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 46-44 FENERBAHÇE BEKO

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 24 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA
