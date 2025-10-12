CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol OGM Ormanspor 62-80 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU-ÖZET)

OGM Ormanspor 62-80 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 17:43
OGM Ormanspor 62-80 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 mağlup etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Sezer Bor, Ali Osman Kanık

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 8, Kübra Erat 6, Kristine Anigwe 22, Brianna Fraser 15, Cierra Dillard 3, Diamond De Shields 8, Yaren Düzcü, Banu Şimşek

Başantrenör: Kadir Mert Oktay

Fenerbahçe: Julie Allemand 7, Iliana Rupert 15, Olcay Çakır Turgut 10, Tilbe Şenyürek 8, Rebecca Allen 14, Monique Billings 22, Sevgi Uzun 2, Şerife Alperi Onar 2, İdil Saçalır

Başantrenör: Miguel Martinez Mendez

1. Periyot: 12-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 29-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 52-62 (Fenerbahçe lehine)

