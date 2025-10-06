CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarihi

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarihi

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi 7 Ekim Salı günü İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 10:36
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte tarihi

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 20.00'de başlayacak.

İstanbul'un yanı sıra Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan şehirleri, 11-17 Mart 2026 tarihlerindeki elemelere ev sahipliği yapacak.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda bu yaz çeyrek final oynayan Türkiye, elemelere katılma hakkı elde etti.

Berlin'de gelecek yıl düzenlenecek turnuvada ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıtalarındaki şampiyonluklarla Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD, doğrudan Dünya Kupası bileti aldı. Ancak, Dünya Kupası için kalan 11 kontenjanın sahibi, bu 5 ülkenin de katılacağı mart ayındaki eleme mücadelesinin sonucunda belli olacak.

Her ülkenin toplam 5 maç oynayacağı elemelerde Dünya Kupası'na gidebilmek için ilk 3'e girmek gerekiyor. Almanya'nın yer aldığı turnuvada ise Almanya, kıta kupası şampiyonu ve en iyi 2 takım Dünya Kupası vizesi alacak.

Dünya Kupası, Almanya'nın başkenti Berlin'de 4 Eylül 2026'da başlayacak.

