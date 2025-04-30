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Haberler Basketbol EuroLeague'de Final-Four'a kalan Fenerbahçe Beko İstanbul'a döndü!

EuroLeague'de Final-Four'a kalan Fenerbahçe Beko İstanbul'a döndü!

EuroLeague play-off serisinde Paris Basketball’u 3-0 mağlup ederek Final-Four’a yükselen Fenerbahçe Beko, İstanbul’a döndü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 19:30
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EuroLeague'de Final-Four'a kalan Fenerbahçe Beko İstanbul'a döndü!

EuroLeague play-off serisinde Fransız ekibi Paris Basketball'u 3-0 ile geçerek Final-Four'a yükselen Fenerbahçe Beko, İstanbul'a döndü.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius liderliğinde ilk iki maçına İstanbul'da çıkan Fenerbahçe Beko, evindeki maçları 2-0 tamamlayarak Paris'e avantajla giderek deplasmandaki 3'üncü maçı da 98-88 kazanarak durumu 3-0 'a getirdi ve 7'nci kez Final-Four biletini aldı.

Maçın ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fenerbahçe Beko kafilesini, taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, basketbolcular ile başantrenör Sarunas Jasikevicius'a çiçek takdim etti ve tezahüratlarda bulundu. Basketbolcular ise mutluluklarını dile getirdi.

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