Olimpija Ljubljana 96-86 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup Play-Off serisinde deplasmanda karşılaştığı Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana'ya 96-86'lık skorla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Stozice Arena'da oynanan mücadelede Cedevita Olimpija'nın en skorer oyuncusu 21 sayıyla Devin Robinson oldu. Beşiktaş Fibabanka'da ise en yüksek sayıyı 18 sayıyla Jordan Mathews kaydetti. İlk periyodun 24-23 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandığı karşılaşmada, devreye 49-42 Cedevita Olimpija'nın üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta ise dengede giden mücadelede Beşiktaş, son çeyreğe 69-68'lik skorla girmesine rağmen Cedevita Olimpija'nın etkili oyununa engel olamayarak karşılaşmayı 96-86 kaybetti.

Bu sonuçla Cedevita Olimpija, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olurken Beşiktaş Fibabanka ise EuroCup'taki yolculuğuna son verdi.