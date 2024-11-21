  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta yok!

Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta yok!

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 16:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta yok!

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun 3 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.

Takım kaptanı Shane Larkin'in de THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Rodrigue Beaubois ile Darius Thompson'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Beko maçında eline aldığı darbe sonucu sakatlık yaşayan Vincent Poirier'nin ise Paris Basketbol maçında kadroda olacağı duyuruldu.

G.Saray'a İtalyan sağ bek!
İngiliz devi R. Madrid'i yine pişman edecek!
DİĞER
SON DAKİKA: Arda Güler'e değerini 3'e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...
UCM'den Netanyahu'ya şok! "Savaş suçu var" dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
G.Saray'da gözden düştü! Araplar transfer etmek istiyor
F.Bahçe'den 3 transfer bombası birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hacıosmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin'i ziyaret etti Hacıosmanoğlu, Bakan Yusuf Tekin'i ziyaret etti 16:37
Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta yok! Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta yok! 16:25
Alex: F.Bahçe ve G.Saray... Alex: F.Bahçe ve G.Saray... 16:14
İngiliz devi R. Madrid'i yine pişman edecek! İngiliz devi R. Madrid'i yine pişman edecek! 15:30
Trabzonspor'da çoğunluk sağlanamadı! Trabzonspor'da çoğunluk sağlanamadı! 15:27
Arat'tan flaş itiraf! "F.Bahçe ve Talisca..." Arat'tan flaş itiraf! "F.Bahçe ve Talisca..." 15:21
Daha Eski
Arat resmen açıkladı! Adaylık... Arat resmen açıkladı! Adaylık... 14:45
"F.Bahçe'nin çok artıları var ama..." "F.Bahçe'nin çok artıları var ama..." 14:44
"Her 10 dakikada bir 1000 kişi..." "Her 10 dakikada bir 1000 kişi..." 14:34
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti 14:30
Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri! Arda Turan'dan flaş Arda Güler sözleri! 14:23
Ronaldo'nun gizemli konuğu belli oldu! Ronaldo'nun gizemli konuğu belli oldu! 13:56