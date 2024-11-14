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Haberler Basketbol Melikgazi Kayseri Basketbol 57-89 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Melikgazi Kayseri Basketbol 57-89 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7’nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 89-57 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 20:06
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Melikgazi Kayseri Basketbol 57-89 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Müsabakanın en skorer isimleri 14'er sayı ile Fenerbahçe'den Nikolina Milic ve Tilbe Şenyürek oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Özgök, Sezer Bor, Süleyman Tepe

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra Erat 3, Dangerfield 9, Doğa Adıcan 6, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş, Candan Eylül Dikmen 6, Meltem Avcı 9, Özge Bilgin, Powers 4, Diallo 7, Fall 13

FENERBAHÇE OPET: Ece Erginay 3, Sevgi Uzun 9, Atkins 4, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 12, Şerife Alperi Onar 5, Milic 14, Tilbe Şenyürek 14, Selen İrem Baş, Badiane 9, Ayşe Yılmaz, Charles 12

1'İNCİ PERİYOT: 12-19

DEVRE: 29-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-59

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