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Haberler Basketbol

Aliağa Petkimspor 79-85 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 79-85 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 19:33
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Aliağa Petkimspor 79-85 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'a konuk oldu. Karşılaşma 79-85 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

Anadolu Efes adına karşılaşmanın en skorer ismi 35 sayıyla Jordan Nwora olurken, Aliağa Petkimspor'da ise Brein Tyree 27 sayıyla oynadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi'nde 4. maçında 4. galibiyetini aldı; Aliağa Petkimspor ise bu sezon 2. kez mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Manisa BBSK'yı evinde konuk edecek; Aliağa Petkimspor ise Fenerbahçe Beko deplasmanına konuk olacak.

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