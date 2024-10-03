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Haberler Basketbol

Heyecan baslıyor

Avrupa’nın en iyi basketbol takımlarının mücadele ettiği Euroleague, bugün start alacak. Tek grupta toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye’yi Anadolu Efes ile Fenerbahçe temsil edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Heyecan baslıyor

EuroLeague'de 2024-2025 sezonu bugün başlıyor. Ülkemizi Anadolu Efes, ve Fenerbahçe temsil edecek. Yeni sezonda Valencia Basket'in yerine Eurocup şampiyonu Paris Basketball yer alacak. Normal sezon 11 Nisan 2025'te tamamlanacak. İlk 6 sırada bitiren ekipler doğrudan play-off'larda mücadele edecek. Son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Tek maç üzerinden oynanacak play-in turu, 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde, play-off aşaması ise 22 Nisan7 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek. 2024-2025 sezonu Final-Four organizasyonu 23-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

ATAMAN DAMGA VURDU

Yunanıstan ekibi sezon başında anlaşmaya varan Ergin Ataman, yeşil-beyazlı takımı 13 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde şampiyon yaptı. Montepaschi Siena, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'la da Avrupa'da kupa kaldırmayı başaran Ergin Ataman, 5 farklı takımla 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. İspanyol ekibi Real Madrid 11 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. CSKA Moskova'nın 8, Panathinaikos'un ise 7 şampiyonluğu bulunuyor.

KUPA, TÜRKIYE'YE 3 KEZ GELDI

Euroleague'de bugüne kadar iki Türk takımı şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste şampiyonluklar yaşadı. Fenerbahçe ise 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da şampiyon oldu.

EN BAŞARILI OBRADOVIC

Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan başantrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp antrenör, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında Fenerbahçe'yi de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile kazandı. Deneyimli antrenör, 5 kez Panathinaikos ile, 1'er kez de Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Obradovic'in ardından Messina'nın 4, Ergin Ataman'ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor

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