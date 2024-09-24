Asım Pars’ı kaybettik

Türk basketbolu dün acı bir haberle sarsıldı. Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. 12 Dev Adam'ın 2001'deki efsane kadrosunda yer alan 48 yaşındaki Pars, bu haberle basketbolseverleri yasa boğdu. TBF, kulüpler ve sporcular milli basketbolcuya taziye mesajı yayınladı. Kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye gelmişti. Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Türk Telekom ve Efes Pilsen'de oynayan Asım Pars, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ın kadrosunda yer almıştı.