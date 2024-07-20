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Galatasaray Çağdaş Faktoring Ji-Su Park'ı transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Güney Koreli Ji-Su Park'ı kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:18
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Ji-Su Park'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "195 cm boyu ve güçlü fiziği ile öne çıkan Ji-Su Park'a Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1998 yılında Güney Kore'de dünyaya gelen Park, pivot pozisyonunda forma giyiyor.

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