Galatasaray Çağdaş Faktoring Ji-Su Park'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "195 cm boyu ve güçlü fiziği ile öne çıkan Ji-Su Park'a Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
1998 yılında Güney Kore'de dünyaya gelen Park, pivot pozisyonunda forma giyiyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'e Hoş Geldin Ji-Su Park! 👏💛❤️ #SarayınSultanları 👑 Detaylar için; 🔗 https://t.co/cMjOSPfMce pic.twitter.com/puVsGFhq4F— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) July 20, 2024