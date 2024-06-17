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Fenerbahçe Beko Nick Calathes ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko, Yunan basketbolcu Nick Calathes'in takımdan ayrıldığı açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 12:15
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Fenerbahçe Beko Nick Calathes ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko, sezonu çifte kupayla kapatan Yunan basketbolcu Nick Calathes'in takımdan ayrıldığı açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın son 2 sezondur formasını giyen Nick Calathes, takımdan ayrıldı. Calathes, Basketbol Süper Ligi final serisi son maçının ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kendisine burada oynaması için verdiği fırsattan dolayı çok minnettar olduğunu belirtmiş ve buradan iyi ayrıldığını söylemişti. Sarı-lacivertli kulüp de bugün Nick Calathes ile yolların ayrıldığına dair resmi açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nick Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Yunan basketbolcu, bu sezon takımın EuroLeague Final Four oynama başarısı ve Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

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