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Ergin Ataman'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür konuşması

Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek Final-Four'a kalmasının ardından Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. İşte Ataman'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği desteği anlatan o sözleri...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:56 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:56
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Ergin Ataman'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür konuşması

THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Panathinaikos, OAKA'da Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek Berlin'de düzenlenecek Final-Four'a katılma hakkı kazandı. Panathinaikos'un Final-Four yarı finalindeki rakibi Monaco-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibi olacak.

Bu kritik maçın ardından Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

İŞTE ATAMAN'IN SÖZLERİ:

ATAMAN: CUMHURBAŞKANIMIZ HER MAÇIMIZI İZLİYOR

Ergin Ataman, Panathinaikos Aktor'un Final Four'a tarihi dönüşünün yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği hakkında da konuştu.

Bize inanan tüm insanlar, tüm destekçilerimiz, tüm Panathinaikos taraftarları, Yunanistan'ın ve dünyanın dört bir yanındaki tüm Panathinaikos taraftarları ve ayrıca ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Panathinaikos'u benim için destekleyen tüm Türkler için son derece mutluyum. Tüm maçları izliyor ve bugünkü maçtan hemen sonra beni aradı.

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