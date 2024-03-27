BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin ile kozlarını paylaşacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın canlı yayınlanacağı kanal ve saati merak ediliyor. Peki Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TBF'nin Youtube kanalından naklen canlı yayınlanacak.

Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı canlı izlemek için tıklayın

Siyah-beyazlılar, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

ÇBK Mersin ise OGM Ormanspor'u aynı skorla geçerek yarı finale çıkmıştı.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.