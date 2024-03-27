Haberler Basketbol BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş BOA, play-off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin'i konuk edecek. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak maçın yayın kanalı ve saati merak ediliyor. Peki Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin ile kozlarını paylaşacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın canlı yayınlanacağı kanal ve saati merak ediliyor. Peki Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TBF'nin Youtube kanalından naklen canlı yayınlanacak.

Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı canlı izlemek için tıklayın

Siyah-beyazlılar, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

ÇBK Mersin ise OGM Ormanspor'u aynı skorla geçerek yarı finale çıkmıştı.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

DİĞER
Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15'ine bastı! Büyüdü Real Madrid'in genç yıldızı oldu...
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu'na yıktı
Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında...
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rakip Itelyum Varese
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Mart rakamları
MEB 2. ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 2. Dönem 2. ortak sınav sonuçları
9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 9. sınıf 2. Dönem tüm dersler ortak sınavı sorular ve çözümleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu 12:12
Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... Okan Buruk hedefi belirledi! Nisan ayında... 11:43
İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmit Belediyespor - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11:27
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi 11:06
Ertuğrul Doğan açıkladı! "En büyük hayalim..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "En büyük hayalim..." 10:59
Fırtına'dan çifte transfer bombası! Fırtına'dan çifte transfer bombası! 10:49
Daha Eski
THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı! THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı! 10:43
BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BEŞİKTAŞ BOA - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 10:43
Mavericks'ten Kings'e büyük fark! Mavericks'ten Kings'e büyük fark! 10:32
Anadolu Efes Baskonia deplasmanında! Anadolu Efes Baskonia deplasmanında! 10:24
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 10:20
F.Bahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak F.Bahçe'ye Kongolu golcü! Bonservisiyle rekor kıracak 10:19