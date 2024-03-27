Haberler Basketbol Beşiktaş BOA 67 - 77 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş BOA 67 - 77 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği ÇBK Mersin’e 77-67 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 18:37 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 18:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş BOA 67 - 77 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-67 mağlup etti.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk

Beşiktaş BOA: Lazic 7, Evans 19, Elif Bayram 13, Nogic 10, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 23, Mabrey 12, Araujo, Copper 24, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 2

Beş faulle çıkan: 37.45 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: 19-19

2. PERİYOT: 30-42

3. PERİYOT: 54-64

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular! Galatasaray taraftarları çok üzülecek...
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul artık yeter diyecek | BATMAN MİTİNGİ
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç"
Mijatovic'ten Baskonia sözleri! "Mücadele..."
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? | Kadir Gecesi ayın kaçında? Bu yıl hangi güne denk geliyor?
AÖF VİZE SONUÇLARI 2024 | Açıköğretim 2. Dönem vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Mart rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş BOA evinde mağlup! Beşiktaş BOA evinde mağlup! 18:37
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları! 18:33
Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi! Beşiktaş'tan TFF'ye Hüseyin Yücel tepkisi! 18:13
Cimbom'a durmak yok! Cimbom'a durmak yok! 17:53
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 17:13
Mertens'ten emeklilik açıklaması! Mertens'ten emeklilik açıklaması! 17:08
Daha Eski
Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! 16:50
F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... 16:20
Beşiktaş'tan genç futbolculara sosyal medya semineri! Beşiktaş'tan genç futbolculara sosyal medya semineri! 15:58
"Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç" "Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç" 15:30
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu 15:30
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! 15:27