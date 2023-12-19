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Galatasaray Ekmas PAOK deplasmanında

Son dakika spor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray Ekmas, 6. hafta karşılaşmasında PAOK deplasmanına çıkacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:19
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Galatasaray Ekmas PAOK deplasmanında

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 6. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Yunanistan'ın PAOK mateco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PAOK Sports Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki son maçta Portekiz'in Benfica ekibini 87-63 yenen sarı-kırmızılılar, 3. sırada bulunuyor. PAOK mateco ise elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip 88-77 kazanmıştı.

Galatasaray Ekmas'ın, 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.

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