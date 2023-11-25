Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka 94-85 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka 94-85 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile kozlarını paylaştı. İzmir ekibi mücadeleden 94-85 galibiyetle ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 20:33
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Pınar Karşıyaka 94-85 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Emlakjet'i 94-85 yendi.

İlk 5 dakikasını konuk ekibin 11-9 önde geçtiği müsabakada Hilliard ve Vitto Brown'la 15-13 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, periyodu 20-17 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında daha etkili olan Pınar Karşıyaka, 16. dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 31-24. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip soyunma odasına 37-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta Carey ve McCollum'la etkili olan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada farkı 14 sayıya kadar yükseltti: 59-45. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 68-56 üstün bitirdi.

Son periyotta Mathews'la 3 sayılık basketler bulan Beşiktaş Emlajket, 35. dakikada Egehan Arna'nın faul atışından bulduğu sayılarla 73-72 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka, 79-77 tekrar öne geçtiği periyodun son dakikasına da 85-81 üstün girdi. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 94-85 galip ayrıldı.

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