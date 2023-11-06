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Bursaspor’un İsrail ekibi ile oynayacağı maç ertelendi

Bursaspor’un, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Holon ile oynayacağı maç, güvenlik gerekçesiyle 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 14:02
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Bursaspor’un İsrail ekibi ile oynayacağı maç ertelendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak olan Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon müsabakası, güvenlik sebepleri nedeniyle 29 Kasım Çarşamba gününe ertelendi. Yapılan açıklamada, Bursaspor ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi. Ayrıca açıklamada; oyuncuların, emniyet yetkililerinin ve taraftarın güvenliğinin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde her zaman ön planda tutulacağı ifadeleri yer aldı.

Yeniden planlanan maçın saati ile ilgili de daha sonra açıklama yapılacağı dile getirildi.

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