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Adım adım ilerleyeceğiz

Anadolu Efes'in yıldızı Will Clyburn, "Anadolu Efes olarak hala sezon öncesi dönemdeyiz. THY Avrupa Ligi maçlarımızdan önce bir lig maçımız olacak. Avrupa Ligi karşılaşmalarından önce o maça odaklanmalıyız. Sezona hazır şekilde gireceğiz. Sezon boyunca adım adım ilerlemeliyiz" dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Adım adım ilerleyeceğiz
Anadolu Efes'in yıldızı Will Clyburn, "Anadolu Efes olarak hala sezon öncesi dönemdeyiz. THY Avrupa Ligi maçlarımızdan önce bir lig maçımız olacak. Avrupa Ligi karşılaşmalarından önce o maça odaklanmalıyız. Sezona hazır şekilde gireceğiz. Sezon boyunca adım adım ilerlemeliyiz" dedi.
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