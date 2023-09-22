Adım adım ilerleyeceğiz

Anadolu Efes'in yıldızı Will Clyburn, "Anadolu Efes olarak hala sezon öncesi dönemdeyiz. THY Avrupa Ligi maçlarımızdan önce bir lig maçımız olacak. Avrupa Ligi karşılaşmalarından önce o maça odaklanmalıyız. Sezona hazır şekilde gireceğiz. Sezon boyunca adım adım ilerlemeliyiz" dedi.
Anadolu Efes'in yıldızı Will Clyburn, "Anadolu Efes olarak hala sezon öncesi dönemdeyiz. THY Avrupa Ligi maçlarımızdan önce bir lig maçımız olacak. Avrupa Ligi karşılaşmalarından önce o maça odaklanmalıyız. Sezona hazır şekilde gireceğiz. Sezon boyunca adım adım ilerlemeliyiz" dedi.