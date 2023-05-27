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Fenerbahçe Beko 93-78 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı konuk etti. Sarı lacivertliler, rakibini 93-78 ederek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:37
Fenerbahçe Beko 93-78 TOFAŞ (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın play-off yarı finaline yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 31 Mayıs Çarşamba günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk bölümünde Motley ile pota altından etkili oldu. Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 5. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-7. Çabuk toparlanan TOFAŞ, 8. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 19-18. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe, ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Manek ve Toure ikilisiyle skor üreten TOFAŞ'a boyalı alan ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle yanıt veren Fenerbahçe, son bölüme 67-55 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.

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