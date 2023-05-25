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Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol hazırlık maçı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık turnuvasında yer alacak. İstanbul'da düzenlenecek turnuvada Türkiye ile Çekya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:10
Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol hazırlık maçı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık turnuvasında boy gösterecek. Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği turnuvada Türkiye ile Çekya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Çekya maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak müsabaka TBF Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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Basketbolseverlerin ücretsiz olarak takip edebileceği organizasyonda millilerimizin oynayacağı karşılaşmalar TBF YouTube kanalından naklen yayınlanacak. Turnuvada program şu şekilde:

25 Mayıs Perşembe
20.00 Türkiye – Çekya (Sinan Erdem Spor Salonu)

26 Mayıs Cuma
17.00 Almanya – Çekya (Ahmet Cömert Spor Salonu)
20.00 Türkiye – Letonya (Ahmet Cömert Spor Salonu)

27 Mayıs Cumartesi
16.00 Letonya – Çekya (Ahmet Cömert Spor Salonu)
19.00 Almanya – Türkiye (Ahmet Cömert Spor Salonu)

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