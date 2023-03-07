Darüşşafaka - UCAM Murcia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Darüşşafaka, UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka - UCAM Murcia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARÜŞŞAFAKA - UCAM MURCIA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Darüşşafaka - UCAM Murcia basketbol maçı 7 Mart Salı günü saat 20:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.