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12 Dev Adam Letonya mücadelesi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında Cuma günü Letonya'yı konuk edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:52
12 Dev Adam Letonya mücadelesi

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 20.00'de TOFAŞ Spor Salonu'nda Letonya ile mücadele edecek.

Milliler, ikinci turda oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. İlk turdaki maçlarla birlikte toplamda 8 kez parkeye çıkan ay-yıldızlılar, 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Letonya ise 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta lider konumda bulunuyor. Ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansı bulunmazken, Letonya ise Dünya Kupası bileti aldı.

17. RANDEVU

Türkiye ile Letonya bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda milliler 10 kez parkeden galip ayrılırken, Letonya ise 6 kez kazanma sevinci yaşadı. İki ülke ilk kez 16 Eylül 1966 tarihinde Çekoslavakya'da yapılan hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi ve ay-yıldızlılar mücadeleyi 83-63'lük skorla kaybetti. 25 Ağustos 2022 tarihinde oynanan son müsabakadan da Letonya 111-85 galip ayrıldı.

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