Haberler Basketbol Panathinaikos'tan depremzedelere destek

Panathinaikos'tan depremzedelere destek

Son dakika spor haberi: Yunanistan ekibi Panathinaikos Basketbol Takımı, depremzedeler için yardım topladıklarını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 17:56
Panathinaikos'tan depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Yunan temsilcisi Panathinakos Basketbol Takımı da Türkiye ve Suriye halkı için yardım toplayacağını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yardım malzemelerinin OAKA Arena'da toplanıp, gönderileceği ifade edildi. İnternet sitesinde ayrıca para yardımı için hesap numarası da paylaşıldı.
Panathinaikos Başkanı Vassilis Parthenopoulos da depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye ve Suriye halkının yanında olduğunu söyledi.


DİĞER
Türk milleti tek yürek! Ede Ece duygulandı... "İşte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar ülkem için çalışacağım!
Karsu Kahramanmaraş depreminde amcası ve nenesinden gelen haberle sevinmişti! Bu kez acı haberle gözyaşlarına boğuldu: "Meleksin melek..."
Bakan Kasapoğlu depremzedeler için hizmet verilen yerleri paylaştı!
Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Basketbolda Türkiye Kupası karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi
Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Memur maaşları ne zaman yatacak? Tarih belli oldu!
Kilis ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 9 Şubat?
Osmaniye ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 9 Şubat?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos'tan depremzedelere destek Panathinaikos'tan depremzedelere destek 17:56
Basketbolda Türkiye Kupası karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi Basketbolda Türkiye Kupası karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi 17:52
Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek! Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek! 17:14
Ahmet Ağaoğlu'dan Basel maçı açıklaması! Ahmet Ağaoğlu'dan Basel maçı açıklaması! 16:36
Voleybolcu Murat Çiloğulları yaşamını yitirdi Voleybolcu Murat Çiloğulları yaşamını yitirdi 16:05
Özbek yardım malzemesi toplama merkezini ziyaret etti Özbek yardım malzemesi toplama merkezini ziyaret etti 16:03
Daha Eski
G.Saray Zaniolo'yu böyle duyurdu! Muhammed Emin Özkan... G.Saray Zaniolo'yu böyle duyurdu! Muhammed Emin Özkan... 15:31
K.Maraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat hayatını kaybetti! K.Maraş İstiklalsporlu Saruhan Bolat hayatını kaybetti! 15:18
Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı Sertaç Şanlı'dan depremzedeler için yardım çağrısı 14:27
Türkaslan'ın hüzünlü öyküsü! Yetim büyümüş Türkaslan'ın hüzünlü öyküsü! Yetim büyümüş 13:24
İsmail Çipe'den deprem açıklaması! "Enkaz altında akrabalarımız var" İsmail Çipe'den deprem açıklaması! "Enkaz altında akrabalarımız var" 13:11
Russell Westbrook Jazz'da Russell Westbrook Jazz'da 11:57