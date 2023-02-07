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Türkiye Basketbol Federasyonu liglerin ertelendiğini açıkladı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaşanan deprem felaketinin ardından basketbol liglerinde bu hafta oynanacak olan tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 16:33
Türkiye Basketbol Federasyonu liglerin ertelendiğini açıkladı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaşanan deprem felaketinin ardından basketbol liglerinde bu hafta oynanacak olan tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir.

Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından liglerimizde bu hafta oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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