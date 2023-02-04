Galatasaray Nef 74-82 Aliağa Petkimspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray Nef'i 82-74 yendi.

Aliağa Petkimspor bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 11. kez mağlup oldu.

Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü sahibini buldu

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü, bu senenin kazananı Nimet Ezgin'e verildi.

Yozgat'ta beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Nimet Ezgin'e şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu takdim etti.