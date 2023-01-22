Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 14. hafta heyecanı Galatasaray Nef ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı 22 Ocak Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.