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Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 14:33 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 14:40
Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 14. hafta heyecanı Galatasaray Nef ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY NEF - ANADOLU EFES BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef - Anadolu Efes basketbol maçı 22 Ocak Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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