Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan Türkiye - Arnavutluk maçıyla devam ediyor. D Grubu'nda yer alan A Kadın Milli Takımımız, Arnavutluk karşısında galibiyet arayacak.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile Arnavutluk'un 4. buluşması 24 Kasım Perşembe günü Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

4. KEZ KARŞILAŞACAK!



İki takım ilk kez 14 Eylül 1987 tarihinde Suriye'de oynanan Akdeniz Oyunları müsabakasında karşı karşıya geldi. Millilerimiz karşılaşmadan 88-52 mağlubiyetle ayrıldı. A Kadın Milli Takımımız ile Arnavutluk, 14 Mayıs 1989 tarihinde Avusturya'da karşılaştı. Ay-yıldızlılarımız rakibini 77-71'lik skorla yendi. İki takım 2 Temmuz 2009 tarihinde İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı millilerimiz 89-60'lık skorla kazandı.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI - CANLI İZLE