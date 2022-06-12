Bu kez Anadolu Efes

HENRY'DEN 21 SAYI
Üçüncü çeyrekten itibaren farkı açmaya başlayan Anadolu Efes, özellikle Larkin ve Micic'in sayılarıyla üstünlüğünü korudu. Son periyot da karşılıklı sayılarla geçti ve Efes maçı galibiyetle bitirdi. Lacivert beyazlılarda 4 isim çift haneli sayılar üretirken, Fenerbahçe'de ise Pierria Henry'nin 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Final serisinin dördüncü maçı, yarın Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
'KUPAYI ALACAĞIZ'
Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı "Son maçta Ülker Arena'ya gidip o kupayı kaldıracağız. Taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Kimseyle alay etmeden, hakaret etmeden destek verdiler. Allah herkese böyle taraftar nasip etsin" şeklinde konuştu.
LARKİN FENA COŞTU
Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin galibiyette büyük rol oynadı. 35 sayı kaydeden tecrübeli basketbolcu, ayrıca 3 asist yaparken, 2 de ribaunt aldı.
'GEREKENİ YAPACAĞIZ'
Larkin maç sonrası "Bugün çok iyiydik, takım olarak muhteşem bir performans sergiledik. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
YİNE EFES'İN EVİNDE
Seride dördüncü karşılaşma da lacivert-beyazlı takımın evinde oynanacak. Ergin Ataman'ın öğrencileri dördüncü mücadelede de rakibine karşı üstünlük kurması halinde beşinci maça Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak ve şampiyon belli olacak.
İLK ÇEYREKTE 3'LÜK ŞOV
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da dış atışlardan etkili oldu. Üç sayı çizgisinin gerisinden 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko karşısında 7 kez skor üreten Anadolu Efes, ilk periyodu 31-25 önde tamamladı. Larkin yüksek bir yüzde ile mücadele etti.
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