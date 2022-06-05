Haberler Basketbol VTB Ligi'nde şampiyon Zenit! CSKA Moskova'ya karşı 3-1'den döndüler

VTB Ligi'nde şampiyon Zenit! CSKA Moskova'ya karşı 3-1'den döndüler

Basketbol VTB Ligi final serisinin 7. ve son maçında CSKA Moskova'yı deplasmanda 81-75 yenen Zenit, seriyi 4-3 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 16:45
VTB Ligi'nde şampiyon Zenit! CSKA Moskova'ya karşı 3-1'den döndüler

VTB Ligi final serisi yedinci maçında CSKA Moskova, Zenit'i konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı Zenit St. Petersburg son çeyrekteki performansıyla 81-75 kazandı.

Bu sonuçla seride durumu 4-3'e getiren Zenit şampiyon oldu. Zenit, CSKA Moskova karşısında seride 3-1 geriye düşmüş olsa da üst üste üste 3 maçı kazanarak VTB'de şampiyonluğa ulaştı.

CSKA Moskova'da Nikola Milutinov 16 sayı – 14 ribaund ile double-doulbe yaparken Alexey Shved 13, Casper Ware de 17 sayıyla oynadı. Semen Antonov 8, Will Clyburn de 13 sayıyla maçı tamamladı.

Zenit'te Jordan Mickey 19 sayı – 9 ribaund ile öne çıkarken Jordan Loyd 17 sayı – 6 asist, Alex Poythress da 13 sayı – 3 ribaund – 3 asist ile mücadele etti. Billy Baron 10, Tyson Carter da 6 sayıyla oynadı.

Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 19-25
2. çeyrek: 42-44
3. çeyrek: 62-56

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