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Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka: 94-69 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka'yı 94-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 23:09
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka: 94-69 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka'yı 94-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, üç sayılık atışlarda iki takımın da yüksek yüzdeyle oynadığı ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

Darüşşafaka'nın Boothe ve Caupain ikilisiyle 27 sayı ürettiği ilk yarıda topu iyi paylaşarak 9 oyuncusundan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko, devre arasına 47-40 üstün girdi.

Konuk ekip, Caupain'in üç sayılık isabetiyle 25. dakikada skoru 52-50'ye getirse de Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu basketlerle farkı çift haneye çıkaran sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreği 72-56 önde bitirdi.

Son periyotta skordaki üstünlüğünü artıran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 25 sayı farkla 94-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu 14, Vesely, Henry ve Ahmet Düverioğlu 10'ar sayı kaydetti. Konuk takımda Boothe 19, Caupain ise 16 sayı attı.

Üç galibiyete ulaşan tarafın finale kalacağı serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Perşembe günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Öte yandan Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Fenerbahçeli sporcular Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Sema Çalışkan ve Şennur Demir'e karşılaşma öncesi yönetim kurulu üyeleri tarafından sarı-lacivertli takımın formaları takdim edildi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Henry 10, De Colo 7, Tarık Biberovic 8, Booker 8, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 7, İsmet Akpınar 6, Metecan Birsen 5, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 9, Ekrem Sancaklı

Darüşşafaka: Caupain 16, Doğuş Özdemiroğlu 2, Pineiro 5, Boothe 19, Olaseni 4, McCullough 4, Sinan Güler 7, Görkem Doğan 3, Troy Selim Şav 4, Can Maxim Mutaf 3, Eren Has 2, Bora Yaşar

1. Periyot: 24-21

Devre: 47-40

3. Periyot: 72-56

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