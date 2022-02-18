Heyecan başlıyor

Basketbolda derbi zamanı... Galatasaray ile Fenerbahçe Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında bugün kozlarını paylaşacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadele Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak ve Tivibu Spor tarafından canlı yayınlanacak. Kazanan ekip adını finale yazdıracak. Bitci Türkiye Kupası'nın yarı finalinin diğer eşleşmesinde ise Anadolu Efes ile Darüşşafaka, oynayacak. Bugün oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayıp yine Tofaş Spor Salonu'nda yapılacak. Kazanan takımlar kupaya uzanmak için finalde kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası finali pazar günü 17.00'da yine Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.