Beşiktaş HDI Sigorta - Fenerbahçe Safiport: 52-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 yendi.
Fenerbahçe Safiport, Manolya'nın 10 sayısıyla ilk çeyreği 29-13 önde geçti.
Tuğçe ile sayı üretmeye devam eden konuk ekip, ilk yarıyı 42-24 önde tamamladı.
İkinci yarıda Thomas ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, 3. periyot sonunda farkı 20 sayıya çıkardı: 36-56.
Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 yendi.
Fenerbahçe Safiport üst üste 4. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş HDI Sigorta 4. kez mağlup oldu.
SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Murat Arıkanlı, Çağlar Özkan
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Özge Yavaş 8, Jakobsone 5, Simmons 11, Elif Bayram 2, İlayda Güner 8, Şelale Kepenç 8, İrem Naz Topuz 6, Melek Uzunoğlu 4, Ceyda Necmiye Bekar, Mia Draşkiçeviç
FENERBAHÇE SAFİPORT: Thomas 12, Manolya Kurtulmuş 12, Iagupova 9, Tuğçe Canıtez 12, Stokes 8, Bazoukou 6, Olcay Çakır Turgut 10, McBride 7, Ayşe Yılmaz 2, Esra Şen, Banu Şimşek
1. PERİYOT: 13-29
DEVRE: 24-42
3. PERİYOT: 36-56