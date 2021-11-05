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Beşiktaş HDI Sigorta - Fenerbahçe Safiport: 52-78

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasındaki derbi maçında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 20:04
Beşiktaş HDI Sigorta - Fenerbahçe Safiport: 52-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 yendi.

Fenerbahçe Safiport, Manolya'nın 10 sayısıyla ilk çeyreği 29-13 önde geçti.

Tuğçe ile sayı üretmeye devam eden konuk ekip, ilk yarıyı 42-24 önde tamamladı.

İkinci yarıda Thomas ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, 3. periyot sonunda farkı 20 sayıya çıkardı: 36-56.

Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-52 yendi.

Fenerbahçe Safiport üst üste 4. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş HDI Sigorta 4. kez mağlup oldu.

SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Murat Arıkanlı, Çağlar Özkan

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Özge Yavaş 8, Jakobsone 5, Simmons 11, Elif Bayram 2, İlayda Güner 8, Şelale Kepenç 8, İrem Naz Topuz 6, Melek Uzunoğlu 4, Ceyda Necmiye Bekar, Mia Draşkiçeviç

FENERBAHÇE SAFİPORT: Thomas 12, Manolya Kurtulmuş 12, Iagupova 9, Tuğçe Canıtez 12, Stokes 8, Bazoukou 6, Olcay Çakır Turgut 10, McBride 7, Ayşe Yılmaz 2, Esra Şen, Banu Şimşek

1. PERİYOT: 13-29

DEVRE: 24-42

3. PERİYOT: 36-56

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