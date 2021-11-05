Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde yedinci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü hafta müsabakaları oynanacak. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde altıncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİG

6 KASIM CUMARTESİ

13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef (Karataş Şahinbey)

15.30 Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Pınar Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

20.15 Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)

7 KASIM PAZAR:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka (ENKA)

18.00 Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Beko (90. Yıl)

20.15 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

5 KASIM CUMA

13.30 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

6 KASIM CUMARTESİ

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray (Servet Tazegül)

14.00 OGM Ormanspor-Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)

16.00 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

5 KASIM CUMA

17.00 Samsunspor-Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

6 KASIM CUMARTESİ

14.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Finalspor (Antalya)

15.45 Mamak Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Beysu Konyaspor Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

7 KASIM PAZAR:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.net (Edip Buran)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-OGM Ormanspor (Gemlik)

8 KASIM PAZARTESİ:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-TED Ankara Kolejliler (Şehit Polis Recep Topaloğlu)