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Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını aldı

'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Öznur Kablo oldu. Sarı-lacivertliler kupasını, Asbaşkanı verdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 18:22
Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyonluk kupasını aldı

Herbalife Nutrition 'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan play-off finali üçüncü maçında 'ı 71-56 yenen ve seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Sarı-lacivertli oyunculara şampiyonluk kupasını, (TBF) Asbaşkanı verdi.

Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı müsabakayı tribünden takip eden kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerine götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray'ın teknik heyet ve oyuncularına ise madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyesi takdim etti.

MVP MCBRIDE OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Kayla Renae McBride oldu.

Sarı-lacivertli basketbolcu, ödülünü TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın elinden aldı.

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