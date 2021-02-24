Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko'nun genç basketbolcusu İsmail Karabilen'in bileği kırıldı!

'nun genç basketbolcusu 'in bileği kırıldı!

'de yoluna fırtına gibi devam eden 'da şanssız bir sakatlık yaşandı. sarı-lacivertlilerden 'ne kiralanan 'in sağ ayak bileğinde kırık oluştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:52
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