Aslan’da seri bitti

Mücadelenin ilk 3 periyodunda üstünlüğü bırakmayan ve devreyi 40-36 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, son çeyrekte rakibinin arka arkaya sayılar bulmasına engel olamadı. Maçın en skoreri Çankaya Üni'den 24 sayı kaydeden Zellous olurken, Galatasaray'da Steinberga'nın 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Dişi Aslan bu sonuçla ligde 6 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.