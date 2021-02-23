Haberler Basketbol Aslan’da seri bitti

Aslan’da seri bitti

, 'nin 21. haftasında 'ne 66-65 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Aslan’da seri bitti

Mücadelenin ilk 3 periyodunda üstünlüğü bırakmayan ve devreyi 40-36 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, son çeyrekte rakibinin arka arkaya sayılar bulmasına engel olamadı. Maçın en skoreri 'den 24 sayı kaydeden olurken, 'da 'nın 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Dişi Aslan bu sonuçla ligde 6 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

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