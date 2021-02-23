Mücadelenin ilk 3 periyodunda üstünlüğü bırakmayan ve devreyi 40-36 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, son çeyrekte rakibinin arka arkaya sayılar bulmasına engel olamadı. Maçın en skoreri Çankaya Üni'den 24 sayı kaydeden Zellous olurken, Galatasaray'da Steinberga'nın 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Dişi Aslan bu sonuçla ligde 6 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
Aslan’da seri bitti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Çankaya Üniversitesi'ne 66-65 mağlup oldu.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50