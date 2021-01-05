Haberler Basketbol Empera Halı Gaziantep Basketbol 60 - 68 Anadolu Efes

60 - 68

, 'nin 9. haftasında ertelenen maçta 'a konuk oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 01:03 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 01:08
Empera Halı Gaziantep Basketbol 60 - 68 Anadolu Efes

'nin 9. haftasından ertelenen maçta , deplasmanda 'u 68-60 yendi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: , , Serhat Büker

: 8, Orhan Aydın Haciyeva, 19, , 2, 15, 12, 4, Metehan Akyel

Anadolu Efes: Singleton 7, Doğuş Balbay, Micic 27, Dunston 15, Simon 2, Beaubois 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Ahmet Buğrahan Tuncer 4

1. Periyot: 9-18

Devre: 24-35

3. Periyot: 43-48

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