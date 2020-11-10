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Galatasaray 'ı ağırlayacak

A Grubu'nda , 11 Kasım Çarşamba günü ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak olan mücadele, 20.00'da başlayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 11:03 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 12:58
Galatasaray Basketbol Bakken Bears'ı ağırlayacak

, A Grubu'ndaki 2. maçında 11 Kasım Çarşamba günü temsilcisi 'ı konuk edecek.

'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçını deplasmanda 'nın Dinamo Sassari takımı ile yapan Galatasaray, sahadan 93-84 mağlup ayrıldı. Bakken Bears ise ilk müsabakasında 'nın Iberostar Tenerife takımına 98-73 yenildi.

4 Kasım'da oynanması gereken Galatasaray-Bakken Bears maçı, Danimarka ekibinde yaşanan yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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