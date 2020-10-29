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İşitme engelli kadın basketbolcu dünya tarihine geçti

Kadın Basketbol Takımı’nın genç oyuncusu , forma giyen ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti. İzmit Belediyespor’un Miskolc’u 85-68 yendiği maçın ardından konuşan Uzundurukan, “Sadece ’de değil dünyada bir ilki gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 12:06
İşitme engelli kadın basketbolcu Çağla Nur Uzundurukan dünya tarihine geçti

Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu , forma giyen ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti.

İzmit Belediyespor'un temsilcisi Miskolc'u 85-68 yenerek 'da gruplara kaldığı maçta takımının formasını terleten Çağla Nur Uzundurukan, Avrupa kupalarında oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak dünya tarihine geçti. Daha önce İzmit Belediyespor ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde parkeye çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atan Uzundurukan aynı başarıyı Avrupa kupalarında da gösterdi.

Çağla Nur Uzundurukan, İzmit Belediyespor'un Euroleague Women gruplarında oynayacağı maçlarda forma giymesi halinde, Euroleague'de oynayan ilk işitme engelli sporcu olarak bir başka ilke daha imza atacak. Müsabaka sonrası konuşan genç basketbolcu Uzundurukan, "Sadece 'de değil dünyada bir ilki gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Takımımla birlikte Euroleague Woman'da mücadele edeceğim için ayrıca mutluyum. Ben bir rol modeli olmaktan veya başkalarına ilham vermekten dolayı çok heyecanlıyım. Ligde ve Avrupa yolunda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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