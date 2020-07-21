Sean Kilpatrick TOFAŞ’ta - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Sean Kilpatrick TOFAŞ’ta

Sean Kilpatrick TOFAŞ’ta

Sean Kilpatrick TOFAŞ’ta

Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ, ABD'li şutör Sean Kilpatrick'i kadrosuna kattı. Açıklamaya göre, geçen sezon Buducnost 'de forma giyen 30 yaşındaki patentli Sean Kilpatrick'le anlaştı. 1,93'lük Kilpatrick, geçen sezon 'nde 13 maçta 9,1 sayı, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ, ABD'li şutör Sean Kilpatrick'i kadrosuna kattı. Açıklamaya göre, geçen sezon Buducnost 'de forma giyen 30 yaşındaki patentli Sean Kilpatrick'le anlaştı. 1,93'lük Kilpatrick, geçen sezon 'nde 13 maçta 9,1 sayı, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

  1. 21.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sean Kilpatrick TOFAŞ’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA