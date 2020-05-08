Ergin Ataman: Ligin devam etmesinden yanayım

İşte Ergin Ataman'ın açıklamları:



Gerek Euroleague'de gerek ligde lideriz ama her iki kulvarda da biz emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz. Oynayarak bitirmek istiyoruz. Biz hiçbir zaman lideriz bitirip şampiyonluğumuzu tescil edin demedik. Bu yılın şampiyonları zaten sağlık çalışanları. Euroleague final four için de 3 şehrin adı geçiyor.

"ÖNEMLİ OLAN LİGİN MARKA DEĞERİNİ KORUMAK"

Futbolda olduğu gibi haziran ortası için bir planlama yapılırsa oyuncular hazır olacaklardır. Önemli olan ligin marka değerini korumak. Elbette bütün kararlar sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun onayıyla alınacak. Futbolda alt ligler dahi oynanıyorken basketbolda da ligler oynanabilir.



"NBA'İN ANTRENMAN SİSTEMİNE 5 HAFTA ÖNCE BAŞLADIK"

Oyuncularımız evde istenilen şekilde çalışamadıklarını ve tesislerde çalışmak istediklerini söylediler. Tüm imkanları sağlayarak tesislerimizi açtık. Herkes için ayrı bir top, özel bir asistan koç sağladık. NBA'in yeni başladığı antrenman sistemine 5 hafta önce başladık.