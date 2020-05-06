Fenerbahçe Beko'dan corona virüsü açıklaması! "Testi pozitif olan 4 kişi..." - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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'dan açıklaması! "Testi pozitif olan 4 kişi..."

Fenerbahçe Beko'dan corona virüsü açıklaması! "Testi pozitif olan 4 kişi..."

Medya Sorumlusu , takımda testleri pozitif çıkan 4 kişinin sağlık durumuyla ilgili, "Şu anda takımda testi pozitif olan hiç kimse kalmadı." diye konuştu.

Fenerbahçe'de medya sorumlusu , gündemiyle alakalı Tivibu Spor'a konuştu.

Corona virüsü testi pozitif çıkan 4 ismin de iyileştiğini söyleyen Üçer, "Takımımızda ilk etapta koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişinin de artık testleri negatif. Şu anda takımda testi pozitif olan hiç kimse kalmadı. Yabancı oyuncularımızın büyük bir kısmı ve Koç Obradovic bu süreci ülkelerinde geçirdikleri için şu anda takım antrenmanı gerçekleştirmiyoruz" diye konuştu.

27 Mart tarihinde , yapılan testler neticesinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin Covid 19 sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

  1. 06.05.2020
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