Casillas İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Casillas İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Casillas Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Casillas İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İspanyol futbolunun efsane kalecisi , () Başkanlığı için aday olacağını resmen açıkladı. 39 yaşındaki eski file bekçisi, "Evet, kararı açıklandığında RFEF Başkanlığı için adaylığımı sunacağım. Birlikte, federasyonumuzu dünyanın en iyi seviyesine çıkaracağız" dedi.

İspanyol futbolunun efsane kalecisi , () Başkanlığı için aday olacağını resmen açıkladı.

Casillas, sosyal medya aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Evet, kararı açıklandığında RFEF Başkanlığı için adaylığımı sunacağım. Birlikte, federasyonumuzu dünyanın en iyi seviyesine çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Henüz resmi tarihi açıklanmayan RFEF Başkanlığı seçimi için kararlı bir şekilde ve büyük bir saygıyla çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten 38 yaşındaki Casillas, "Şeffaf ve adil bir seçimde, 23 binden fazla seçmen bizi bekliyor. Bize karşı gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı herkese teşekkürler." diye yazdı.

altyapısından yetişen ve 16 yıl eflatun-beyazlı formayı giydikten sonra 2015 yazında Portekiz'in Porto takımına transfer olan Casillas, 1 Mayıs 2019'da antrenmanda geçirdiği kalp krizinin ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı.

Casillas, 167 maç ile İspanya Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcular arasında ikinci sırada bulunuyor.

RFEF'in başkanlığını 17 Mayıs 2018'den bu yana Luis Rubiales yapıyor.

Rubiales, 2018 Dünya Kupası'ndan üç gün önce, dönemin teknik direktörü Julen Lopetegui'yi Real Madrid ile anlaştığı için görevden almasıyla ve milli takımda teknik direktörler ve Robert Moreno arasında yaşanan polemiklerle gündeme gelmişti.

RFEF'de başkanlık seçiminin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (12 Haziran-12 Temmuz) öncesinde yapılması öngörülüyor.

  1. 17.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Casillas İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN