Beşiktaş Sompo Sigorta 92-90 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta taraftarı önünde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar başa baş giden karşılaşmayı siyah-beyazlılar 92-90 kazandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 92-90 yendi.
Siyah-beyazlı takım ligde 10. galibiyetini elde ederken, Afyon ekibi ise 13. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Crawford'un 21 sayı kaydettiği ilk periyodu 33-27 önde bitirdi.
Beşiktaş Sompo Sigorta ikinci periyotta Durisic ve Burak Can Yıldızlı ile skor bulurken, konuk ekip rakibine Crawford ve Zanna ile karşılık verdi ve soyunma odasına 55-54 üstün gitti.
Müsabakanın üçüncü periyodunda da takımlar karşılıklı basketlerle skor üretirken, Beşiktaş Sompo Sigorta, Burak Can Yıldızlı'nın basketiyle son periyoda 74-73 önde girdi.
Karşılaşmanın final periyodu da büyük çekişmeye sahne olurken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor son dakikaya 88-87 üstün girdi. Beşiktaş Sompo Sigorta son dakikada Samet Geyik ve Birkan Batuk ile bulduğu basketlerle maçtan 92-90 galip ayrıldı.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Ali Köseoğlu
Beşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Gotcher 14, Birkan Batuk 8, Burak Can Yıldızlı 19, Samet Geyik 11, Durisic 25, Oğuz Savaş 6, Can Kaan Turgut 2
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 48, Davis 5, Sinan Sağlam, Aldridge, Zanna 21, Hrovat 11, Erdi Gülaslan 3, Ali Ulaş Peker, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2
1. Periyot: 27-33
Devre: 54-55
3. Periyot: 74-73
5 faulle çıkan: 39.59 Aldridge (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)
- 27.02.2020
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