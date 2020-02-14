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14 Şubat 2020, Cuma
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CANLI | Tekfen- Doğa Sigorta

CANLI | Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta

Kupası yarı final mücadelesinde Tekfen ile Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde zorlu rakibi 'i eleyen Darüşşafaka rakibini kupa dışına itmişti... Galatasaray ise Başkent temsilcisi Tofaş'ı eleyerek yarı finale yükselmişti. Bu zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

'i eleyerek yarı finale yükselen , zorlu rakibi ile karşı karşıya geliyor. Yarı finalin bir diğer karşılaşmasında ise ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.




Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, 'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi.

ING 'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, Solgar Vitamin 'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Çeyrek finalin en büyük sürprizine Darüşşafaka Tekfen imza attı. Yeşil-siyahlılar, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes'i 81-71 yenerek kupanın dışına etti.

Darüşşafaka Tekfen'in rakibi Galatasaray Doğa Sigorta ise güçlü rakibi TOFAŞ'ı 98-81 yenerek biletini aldı.

Başkent ekibi Türk Telekom da 'nda oynanacak organizasyonda yer almaya hak kazandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci sırasındaki Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Çeyrek finalin son maçında ise Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenerek Dörtlü Final'e kalarak Türk Telekom'un rakibi oldu.

YARI FİNALLER VE FİNAL ANKARA'DA

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 18:42
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