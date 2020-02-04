CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI
Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. CSKA Moskova'nın sahasında oynanacak zorlu mücadele öncesi Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden anbean ulaşabilirsiniz...
Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Son mücadeleyi son saniyede yediği sayı ile kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesinde hata yapmak istemiyor.
CANLI SKOR
CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES
İLK PERİYOT OYNANIYOR: 6-9
(Skoru güncellemek için tıklayın)
CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
CSKA Moskova'nın sahası Megasport Arena'da oynanan mücadele beIN SPORT 3'de canlı olarak yayınlanıyor.
ANADOLU EFES'İN 681. MAÇI
Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.
- 04.02.2020
- Güncelleme: 04.02.2020 20:05
- ABD'den flaş Kobe Bryant kararı! Cenazesi...
- Galatasaray'ın kapısını Falcao için çalıyorlar! İşte önerilecek miktar
- Fenerbahçe'ye Süper Lig'den süper stoper! Transferde ilk imza...
- Otoriteler derbiyi değerlendirdi: Trabzon şampiyon olabilir
- Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazında dikkat çeken detay!
-
Trabzonsporlu futbolculardan Obi Mikel'e destek paylaşımı
Toplam 1
Yorum
Seyirci Emre gereken cezayı almalı
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.