CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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CSKA Moskova - Anadolu Efes | CANLI

'in 23. hafta mücadelesinde temsilcimiz , Rus ekibi ile karşı karşıya geliyor. CSKA Moskova'nın sahasında oynanacak zorlu mücadele öncesi Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden anbean ulaşabilirsiniz...

'in 23. hafta mücadelesinde , 'ya konuk oluyor. Son mücadeleyi son saniyede yediği sayı ile kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesinde hata yapmak istemiyor.

CANLI SKOR

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES

İLK PERİYOT OYNANIYOR: 6-9

(Skoru güncellemek için tıklayın)

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova'nın sahası Megasport Arena'da oynanan mücadele beIN SPORT 3'de canlı olarak yayınlanıyor.

ANADOLU EFES'İN 681. MAÇI

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 681. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 680 müsabakada 383 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 'nde ise çıktığı 432 maçın 226'sını kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce CSKA Moskova ile oynadığı 29 müsabakanın 9'unu kazanırken 20'sini kaybetti.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 20:05
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